ايطاليا تسجل ارتفاعا جديدا بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

2020/06/25 | 03:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 34644 حالة بعد تسجيل 30 وفاة جديدة، فيما وصل عدد الإصابات المسجلة اليوم الماضي إلى 190 حالة، ليصبح مجموع الإصابات 239410.

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