اجتماع ثلاثي عراقي إردني مصري يؤكد ضرورة تطوير التعاون والتنسيق

2020/06/25 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اجتماع ثلاثي بين العراق ومصر والاردن، ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعَمّان....

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