بلدية بلجيكية تمنح بعض شوارعها أسماء نساء ترمز للدفاع عن الحقوق الأساسية

2020/06/25 | 07:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت بلدية ايتربيك البلجيكية وضع 11 اسما جديدا بالموازاة مع أسماء الشوارع التي يعتقد أن أسماء لشخصيات مرتبطة بماض استعماري.وتظل هذه الأسماء الجديدة باقية لمدة تسعة أشهر ريثما يتم الفصل في موضوع التسمية من قبل الجهات المخولة في الدولة.وتحمل لوحات الشوارع الجديدة أسماء نساء من مثل روزا باركس، بيرتا كاسيريس وكيبيديك سيوم، حيث […]

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