العراق.. غلق عشرين مخيماً للنازحين في الانبار بعد عودة أغلب ساكنيها

2020/06/25 | 07:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، عن إغلاق عشرين مخيماً للنازحين في محافظة الأنبار بعد إعادة أغلب ساكنيها إلى مناطقهم الأصلية و...

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