العراق بصدد رفع قيود السفر امام القطاع السياحي

2020/06/25 | 07:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعتزم هيئة السياحة والسفر التابعة لوزارة الثقافة رفع قيود السفر عن القطاع السياحي وذلك عبر اعداد خطة استراتيجية بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، للنهوض بهذا القطاع في البلاد.

ونقلت جريدة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عن رئيس هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، محمد العبيدي قوله، ان الوزارة شاركت في الجلسة الطارئة لمجلس وزراء السياحة العرب، وطرحت التحديات التي تواجه القطاع السياحي في العراق، في ظل ازمة كورونا التي تجتاح العالم.

واوضح ان الجلسة الطارئة عقدت للتقليل من الضرر الذي لحق بقطاع السياحة، الذي تكبد خسائر كبيرة جراء الازمة التي تسببت بإدخال الاقتصاد العالمي والعربي في حالة كساد، مشددا على اهمية تعزيز التعاون العربي المشترك وتنسيق الجهود، لاعداد استراتيجية محددة لمواجهة هذه الأزمة وإدارتها، وانعاش القطاع السياحي.

واردف العبيدي ان العراق بصدد تطبيق التوصيات التي أعدتها منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع المنظمات العالمية، التي تعد خارطة طريق لمواجهة الأزمات، وخاصة الازمة الحالية، من اجل النهوض بواقع القطاع الاقتصادي والسياحي.

وافاد رئيس الهيئة بأن الجلسة اكدت في أحد جوانبها على اهمية التعاون بين الدول العربية، لتنسيق الجهود من أجل رفع قيود السفر على عدة مراحل، من اجل ضمان صحة وسلامة المواطنين والعاملين في قطاع السياحة والسفر.

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