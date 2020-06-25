محكمة دولية تتّهم رئيس كوسوفو بارتكاب جرائم حرب

2020/06/25 | 08:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم مدّع عام في المحكمة الخاصة لكوسوفو الأربعاء الرئيس الكوسوفي هاشم تاجي، الزعيم السابق للمقاتلين الانفصاليين، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وأعلنت المحكمة ومقرها لاهاي أن تاجي متّهم بـ”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها القتل والإخفاء القسري، والاضطهاد والتعذيب” خلال النزاع مع صربيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي.في الأثناء يتولى قاض […]

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