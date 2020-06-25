عادات شائعة تفعلها على معدة فارغة تضر بصحتك

2020/06/25 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد نتناول بعض الأطعمة أو المشروبات على معدة فارغة، كما اعتدنا في بداية يومنا، لكن هل فكرت يوما أن فنجان القهوة أو غيره من العادات سواء الغذائية أو غيرها، قد تسبب أضرارا للصحة؟ فيما يلي بعض العادات الخاطئة التي يجب عليك تجنبها فور الاستيقاظ من النوم وعلى معدة فارغة، وفق ما نقلت “مصراوي” عن موقعا […]

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