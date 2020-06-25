وفاة زوجة الشهيد أحمد ياسين

2020/06/25 | 08:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت قبل امس زوجة الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس “أم محمد” بعد صراع مع المرض، حيث تم وصولها إلى مشفى الشفاء متوفية.يذكر أن طائرات الاحتلال ، اغتالت أحمد ياسين، فجر يوم الـ 22 آذار 2004، بعد خروجه من صلاة الفجر، في مسجد “المجمع الإسلامي” بحي الصبرة، في مدينة غزة القريب من منزله، واستشهد […]

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