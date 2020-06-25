صورة لابنة جورج وسوف تنفي شائعة متداولة

2020/06/25 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت بطلة الراليات القطرية، ندى زيدان، شائعة متداولة، حول وجود قطيعة من قبل أبناء الفنان السوري جورج وسوف مع أختهم الصغرى “عيون”.وشاركت ندى زيدان صورة لطفلتها “عيون” مع أخيها غير الشقيق بمناسبة عيد الأب.وكان جورج وسوف التقى ابنته عيون التي رزق بها عام 2015، لأول مرة في شهر فبراير/ شباط، خلال زيارة […]

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