ما هو التسمم الشمسي؟ خطوات للحماية منه

2020/06/25 | 08:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في تحمل حرارة الشمس في فصل الصيف، لأن أجسادهم يمكن أن تتضرر، كما أنهم يمكن أن يتعرضوا لما يطلق عليه “التسمم الشمسي”.قال موقع “هيلث لاين” الأمريكي، إن التسمم الشمسي، هو من الأنواع الشائعة لحساسية الشمس، مشيرا إلى أن أبرز أسبابه هي كثرة استخدام العطور ومزيلات العرق والكريمات الواقية من […]

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