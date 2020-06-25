كردستان العراق تسجل 4 وفيات و216 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/25 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراقية سجيل اربع وفيات، و216 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية....

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