الاقتصاد النيابية تضع علامات استفهام على الكاظمي بشأن الاموال الممنوحة للاقليم

2020/06/25 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وضعت عليه الكثير من علامات الاستفهام بشأن منحه مبالغ كبيرة للاقليم في وقت لم تسلم فيه كردستان واردات النفط والمنافذ الحدودية، لافتة الى ان ماقام به الكاظمي اثار سخط الشارع العراقي.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر لـ /المعلومة/، “الاقليم يعمل على ادخل مواد […]

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