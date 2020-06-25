ترامب يعلن إمكانية نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا

2020/06/25 | 08:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى إمكانية نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا.وقال ترامب خلال استقباله لنظيره البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض “إن القوات الأمريكية “ستنقل على الأرجح” من ألمانيا إلى بولندا”، مضيفا “سألني البولنديون إن كنا سنرسل جنودا إضافيين، من المحتمل أن نغادر ألمانيا إلى بولندا”.من جهته طلب دودا […]

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