موريتانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ تفشي الفيروس فيها

2020/06/25 | 08:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء انتشار الفيروس.وأكد مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد محمود ولد اعلي محمود خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى 3519 حالة.كما سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة بكورونا خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة الضحايا إلى 116 شخصا.وتعافى من الفيروس 111 مصابا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1074 شخصا.

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