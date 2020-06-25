وزير العمل: ننسق لتحوير سيارات المعاقين داخل البلاد

2020/06/25 | 08:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنسقتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، مع وزارتي الداخلية والصناعة لتسهيل استيراد سيارات شريحة المعاقين وتحويرها داخل البلاد. وقال وزير العمل عادل الركابي، انه "تم التنسيق مع مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية، لمناقشة آلية تبسيط إجراءات استيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة من اجل توفير سبل العيش اللائقة لتلك الشريحة".واضاف انه تم "عقد اجتماع مع ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة الصناعة والمعادن للبحث في مدى امكانية تحوير السيارات المستوردة لصالح المعاقين، داخل العراق، مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة المعاقين الصحية، من اجل انصاف الشريحة المذكورة والمساهمة في برامج دمجها ضمن المجتمع".وتابع الركابي، انه "تمت ايضا خلال الاجتماع، مناقشة ما اذا شمل التحوير السيارات الصالون وفق النظام العالمي المعمول به، وبما يسهم في الجهود الحثيثة لتوفير تلك الخدمة الى المعاقين"، مشيرا الى "وجود معاقين ممن هم قصار قامة ويسعون للحصول على سيارات خاصة بهم تتماشى مع نوع الاعاقة التي لديهم باستيراد السيارة وفق مواصفات خاصة ومجازة من قبل المرور العامة".

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