طقس العراق: رياح شمالية غربية.. ودرجات حرارة “ثلاثينية” في 3 عدة محافظات

2020/06/25 | 08:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد مناطق العراق كافة اجواءً مشمسة ودرجات حرارة معتدلة بفعل رياح شمالية غربية تهب على البلاد.وقال المتنبئ واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “المناطق كافة مشمسة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 10-20 كم تنشط الى 40 كم “.وبين أن “درجات […]

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