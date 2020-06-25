نائب عن الفتح: تحقيق الاستقرار الداخلي مرهون بخروج القوات الاجنبية من العراق

2020/06/25 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي، ان تحقيق الاستقرار الداخلي في العراق مرهون بخروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية، لافتا الى ان وجود تلك القوات يعد انتهاكا للسيادة وداعم للمجاميع الارهابية.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “تعزيز استقرار العراق مرهون بخروج جميع القوات الاجنبية المتواجدة على اراضيه في مختلف المحافظات”.واضاف ان […]

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