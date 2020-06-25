الاتحاد الايراني لكرة القدم ينعى احمد راضي

2020/06/25 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى موقع الاتحاد الايراني لكرة القدم عبر الانستغرام، المرحوم الكابتن العراقي، احمد راضي بنشره صورة له مع المدافع الإيراني، جواد زرنيچه في مباراة ايران والعراق ضمن بطولة الصداقة والسلام التي نظمتنها الكويت .

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