اريد ان انتحر - رسالة من السودان - سامي الذيب

2020/06/25 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب بعد نشري مقالي السابق وشريطي المعنونين: أريد ان أنتحرhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682320

وصلتني الرسالة التالية من متابعة من السودان انقلها لكم دون ذكر اسم كاتبتها----- ......





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