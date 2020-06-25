((الاقتراض يجب ان يكون آخر الحلول)) , في ضوء حديث سكرتير الحزب الشيوعي العراقي للمركز الاعلامي للحزب في 5 /6/ 2020 - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/25 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي في حديثه للمركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي في الخامس من حزيران 2020 الى الوضع الاقتصادي في العراق وضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية والوبائية الراهنة والتي هي نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة وضرورة ان تجد الحكومة معالجات تضمن للمواطنين احتياجاتهم.



كما شدد الرفيق رائد فهمي على عدة نقاط مهمة لمعالجة ا ......





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