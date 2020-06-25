خبير اقتصادي: الاقتراض سيقود الى تظاهرات مليونية في المستقبل القريب

2020/06/25 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي من الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة، لافتا الى ان هذه الخطوة ستقود الى تظاهرات مليونية من قبل الخريجين في المستقبل القريب، خاصة ان العراق سيبقى في خطة تقشفية لمدة عامين.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق بحاجة الى اكثر من 5 مليار دولار شهريا […]

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