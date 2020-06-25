2020/06/25 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتار علماء الفضاء في تصنيف موجات جاذبية تم اكتشافها العام الماضي رجحوا أنها نتجت عن اصطدام ثقب أسود وجسم كوني آخر مجهول.وكشفت التموجات الزمكانية عن وجود جسم كوني يكافح العلماء لتصنيفه.الجسم رصد على بعد أكثر من 800 مليون سنة ضوئية بعد أن ولّد موجات جاذبية تم التقاطها في أغسطس-آب 2019 بواسطة الجهازين التوأمين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جسم غامض في الفضاء يحير العلماء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جسم غامض في الفضاء يحير العلماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).