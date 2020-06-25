بعد أحمد راضي.. الكورونا يخطف الرباع العراقي محمد ياسين

2020/06/25 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي في السويد، رباع المنتخب العراقي محمد ياسين، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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