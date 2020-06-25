خبير امني: تفجير عتاد داعش فكرة خاطئة ويجب استغلاله في كمائن وافخاخ عند الشريط الحدودي

2020/06/25 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين الخبير الامني علي الوائلي، ان تفجير عتاد الارهابيين فكرة خاطئة، حيث بالامكان الاستفادة منه في نصب كمائن وافخاخ عند الشريط الحدودي لضمان عدم عبور الارهابيين من سورية باتجاه العراق.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “ العراق يضع نسبة كبيرة من موازنته للملف الامني، في حين بالامكان الاستغناء عن جزء من تلك […]

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