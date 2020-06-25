كورونا يسجل رقماً قياسياً بوفيات وإصابات جديدة في كوردستان

2020/06/25 | 09:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز عدد الإصابات إلى 4679 إصابة مؤكدة، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة

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