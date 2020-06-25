مؤسسة دولية تحشد القدرات اللازمة لإنتاج 4 مليارات جرعة من لقاح كورونا

2020/06/25 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت "رويترز" عن خبير في "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" (CEPI) ، أن التحالف أقام شراكة مع منتجي الأدوية القادرين على إنتاج 4 مليارات جرعة سنوياً من لقاح ضد فيروس كورونا.

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