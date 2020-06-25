وزارة الصحة في مواجهة مباشرة مع “الأطباء الخارجيين”.. اتهامات محرجة وثقة المواطن على “شفا حفرة من نار”!

2020/06/25 | 09:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأت تتزايد الأصوات والاتهامات الطبية خارج حدود وزارة الصحة، تتراكم حول الوزارة وتزيد حرجها أمام الشارع العراقي، في الوقت الذي تختار الوزاة إما الصمت او تمييع قضية الاتهامات التي تواجهها.وربما لم تبدأ القصة من الطبيبين أحمد الخياط ومحمد الفحام الذين خرجوا على إحدى الشاشات الفضائية مدعين اكتشافهم علاجًا لكورونا ولم […]

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