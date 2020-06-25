2020/06/25 | 09:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، عن وضع خطة من ثلاثة مستويات زمنية للارتقاء بواقع التعليم العالي في العراق وإنقاذه من الوضع المتردي الذي عانته الجامعات العراقية خلال العقود الماضية بسبب الحروب والحصار الاقتصادي والظروف الأمنية والسياسية والمجتمعية وكذلك الاقتصادية.وفال عبد الصاحب في حوار تابعته /المعلومة/، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الصاحب يكشف عن خطة من ثلاثة مستويات زمنية للارتقاء بواقع التعليم العالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الصاحب يكشف عن خطة من ثلاثة مستويات زمنية للارتقاء بواقع التعليم العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).