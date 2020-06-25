تحضيرات لـ”الامتحان المفتوح” للثالث المتوسط.. محافظات الاحتجاج تنتظر امتحان نصف سنة جديد!

2020/06/25 | 09:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ينتظر طلاب المحافظات التي شهدت تظاهرات منذ اواخر العام الماضي، والذين لم يتمكنوا من اجراء امتحانات نصف السنة، الامتحان مجددًا لاعتبار امتحانهم الاخير درجة نجاح بحسب قرار رئاسة الوزراء، ووفق نظام الامتحان المفتوح وعدم اجرائه “وزاريًا”.وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، ان “اللجنة […]

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