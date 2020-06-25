2020/06/25 | 09:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير كردي يكشف الفرق بين المباحثات الجارية مع بغداد والجولات السابقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 09:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير كردي يكشف الفرق بين المباحثات الجارية مع بغداد والجولات السابقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير كردي يكشف الفرق بين المباحثات الجارية مع بغداد والجولات السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).