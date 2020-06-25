إنحراف قطار يربط العاصمة باريس بضواحيها عن مساره

2020/06/25 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت حركة قطار الضواحي “ب” المعروف بالشبكة الجهوية السريعة، وهي شبكة القطارات التي تربط العاصمة باريس بضواحيها مساء الأربعاء بسبب انحراف قطار عن مساره بعد مغادرته لمحطة “دونفير روشرو” في الدائرة الرابعة عشرة للعاصمة الفرنسية باريس.وأشارت المديرية المستقلة للنقل الباريسية، وهي الشركة المشغلة للقطارات على مستوى العاصمة الفرنسية وضواحيها، إلى أن نشاط قطارات الخط […]

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