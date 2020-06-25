2020/06/25 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط ميسان تخصص مبالغ لشراء جهاز تقطيع وفصل بلازما الدم لاستخدامه بعلاج كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 09:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ميسان تخصص مبالغ لشراء جهاز تقطيع وفصل بلازما الدم لاستخدامه بعلاج كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط ميسان تخصص مبالغ لشراء جهاز تقطيع وفصل بلازما الدم لاستخدامه بعلاج كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).