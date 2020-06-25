وزير التعليم: سنعيد النظر بأعداد القبول في الدراسات العليا

2020/06/25 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، ضرورة التريث في تطبيق نظام المقررات في الجامعات التي تعاني من عدم إمكانية تطبيق، مشيرا الى أنه سيتم إعادة النظر بأعداد القبول في الدراسات العليا.وقال عبد الصاحب في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “سيجري التنسيق مع وزارة التخطيط لتحديد حاجة سوق العمل […]

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