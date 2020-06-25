2020/06/25 | 09:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعداوي: القروض ستعالج رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الاعانات لضمان عدم الاستقطاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعداوي: القروض ستعالج رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الاعانات لضمان عدم الاستقطاع) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعداوي: القروض ستعالج رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الاعانات لضمان عدم الاستقطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).