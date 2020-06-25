الكورونا والنيوليبرالية: الممرضة, الابن, وفوكو! - طلال الربيعي

2020/06/25 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي الممرضة في هذا الفيديو ,

تكشف هذه الممرضة الأمريكية بالسر وبكل حق وحشية السلطة ......





مصدر الفيديو: UIDsKdeFOmQ&

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