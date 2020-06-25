الصالحي: توافق سياسي على وزارة المكون التركماني


الصالحي: توافق سياسي على وزارة المكون التركماني
2020/06/25 | 09:20 - المصدر: عين العراق
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