2020/06/25 | 09:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هبطت أسعار النفط نحو 5% لترزح اسعار مزيج برنت عند 40.31، وعلى خلفية تزايد مخزون الخام الاميركي.وسجلت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيا جديدا وتجدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول مثل ألمانيا وفي مناطق كثيفة السكان بالولايات المتحدة”.وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع المخزون الاميركي يخفض 5% من أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع المخزون الاميركي يخفض 5% من أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).