على خطى دول عديدة.. العراق يتجه  لرفع القيود عن استقطاب “السيّاح”

2020/06/25 | 09:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اعلنت هيئة السياحة والسفر التابعة لوزارة الثقافة، انها تعتزم رفع قيود السفر عن القطاع السياحي وذلك عبر اعداد خطة استراتيجية بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، للنهوض بهذا القطاع في البلاد.وقال رئيس هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة محمد العبيدي في تصريحات صحفية، ان “الوزارة شاركت في الجلسة الطارئة لمجلس وزراء السياحة العرب، […]

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