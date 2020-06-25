مقطتف من التقرير السياسي المقدم للمؤتمر الحادي عشر 1 - عبد المطلب العلمي

2020/06/25 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المطلب_العلمي فلاديمر إليتش لينينترجمه:عبد المطلب العلميالقضية الرئيسية هي ، بطبيعة الحال ، السياسة الاقتصادية الجديدة.



اتسم العام المشمول في هذا التقرير بالكامل بسياسة اقتصادية جديدة.



تحقيقنا أي نصر كبير وخطير وغير قابل للتصرف خلال هذا العام (لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لي بالطبع) ، فهذا فقط تَعَلُم شيء عن بداية هذه السياسة الاقتصادية الجديدة.



إذا كنا قد تعلمنا القليل ، فقد تعلمنا خلال هذا العام ......





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