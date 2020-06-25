إصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري في ديالى

2020/06/25 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (25 حزيران 2020)، بإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري مسلح في إحدى قرى المحافظة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاثة أشخاص اُصيبوا بنزاع عشائري في قرى ناحية السلام 20كم شرق بعقوبة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس".

وأضاف، أن "الأجهزة الامنية بدأت بالانتشار، وسيطرت على الموقف"، لافتاً إلى "وجود جهود من نخب عشائرية لتهدئة الأوضاع، ومنع تجدد النزاع الذي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة".

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