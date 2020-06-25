اشتباكات بين مقاتلين أكراد وقوات ايرانية داخل العراق

2020/06/25 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين وحدات من البيشمركة والحرس الثوري الإيراني"، في جبال هلكرد الواقعة داخل الحدود العراقية.

وقال بيان للحزب إن "قوات ايرانية خططت لمهاجمة إحدى قواعد قوات البيشمركة الكردستانية لكن خطتهم أحبطت".

واضاف الحزب ان "وحداتنا هزمت القوات الإيرانية وأجبرتها على الانسحاب من المنطقة، ولم تتكبد أي إصابات"، متوعدا بـ"الرد على أي هجوم من قبل القوات العسكرية الايرانية".

ويمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض "قوات بيشمركة" تعتبر الذراع العسكري للحزب.

وكان الحرس الثوري الإيراني هدد، اول امس الثلاثاء، بأنه سيرد على "أي تحركات إرهابية تنطلق من إقليم كردستان العراق"، في وقت تشن تركيا هجوما واسعا على ما تقول إنها تجمعات لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وذلك بعد أيام من استهداف قرى شمال أربيل.





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