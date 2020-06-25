العراق يسعى لتأسيس «ناد سياسي» يضم الأردن ومصر

2020/06/25 | 10:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامياستغل العراق زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى بغداد لإعلان ما يشبه «نادِ سياسي» يضم العراق والأردن ومصر ينسقّ أمنياً واقتصادياً، فيما عرض مسؤولون عراقيون على صفدي رفع التنسيق بين البلدين ليتعدى حدود التبادل التجاري إلى التنسيق الأمني. وأعلن وزيرا فؤاد حسين، والأردني أيمن الصفدي الاتفاق على التعاون في مجالات بينها مكافحة الإرهاب.وقال فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد، أنه بحث مع الصفدي «التعاون في المجال الأمني والاقتصاد والصحة، وتوسيع العلاقات الثنائية».وأكد حسين أنه بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إمكانية عقد مباحثات ثلاثية تضم القاهرة وعمان وبغداد.وأشار حسين إلى «أهمية التعاون الثنائي المشترك في مكافحة الإرهاب والطاقة وملفات أخرى».وأضاف أنه «بحث إمكانية عقد مباحثات ثلاثية تضم القاهرة وعمان وبغداد».وفي المؤتمر ذاته، قال الصفدي «اتفقنا على التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والتجارة ومكافحة الإرهاب»، دون تفاصيل عن طبيعة ذلك التعاون.وخلال اجتماع الرئيس برهم صالح في بغداد مع وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، أكد صالح على أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، معرباً عن تطلع العراق إلى بناء علاقات متطورة من خلال رفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة.وشدد صالح على ضرورة توحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه.ومن جهته، أكد الصفدي على عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار والرفاه.وبحث الجانبان الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وتنسيق المواقف بين البلدين من أجل تخفيف حدة الأزمات في المنطقة.إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي أهمية العلاقات العراقية الأردنية والتعاون في مجال مكافحة كورونا. وقال مكتب الكاظمي، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن الاخير «استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له، والذي نقل تحيات الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تحيات رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، ودعمهم الكامل للعراق في جميع المجالات ورغبتهم في تعزيز العلاقات بين البلدين».وأكد الكاظمي خلال اللقاء «أهمية العلاقات العراقية الأردنية، والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، التي ستشهد تفعيلاً سريعاً يوازي حجم التحديات التي تواجه البلدين، لا سيما التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، وباقي الملفات الاستراتيجية الثنائية».ووصل الصفدي إلى بغداد، أمس الأربعاء، في لبحث الاوضاع في المنطقة والتنسيق بين العراق والأردن في مواجهة الارهاب ووباء كورونا.

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