2020/06/25 | 10:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيكشف جهاز مكافحة الإرهاب، أمس الأربعاء، عن عمليات خاطفة وسريعة ونوعية لإستهداف بقايا تنظيم داعش الإرهابي أينما وجدوا، فيما أشار إلى أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ركزت على الاستمرار في العمليات النوعية.وقال الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، بحسب الوكالة الرسمية، إن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ركز ت على الاستمرار في العمليات النوعية»، مبينا أن «هذه التوجيهات أصبحت دليل عمل للجهاز وانعكست على الواجبات التي ينفذها خلال الفترة الماضية والحالية والمستقبلية».وأضاف النعمان، أن «جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بعملياته النوعية لملاحقة بقايا عصابات داعش ومنعها من استثمار المناطق الوعرة البعيدة عن مراكز المدن»، مشيراً إلى أن «هناك عملا استخباريا كبيرا ومعلومات يتم تزويدها للقطعات المنفذة مستندة على رؤية شاملة لكيفية التعامل مع بقايا فلول داعش الارهابية».ولفت، إلى أن «العمليات الخاطفة والسريعة والنوعية وكذلك الاستفادة من الإسناد الجوي، لن تستطيع معها عصابات داعش الحصول على ملاذ آمن»، موضحاً أن «جهاز مكافحة الإرهاب لديه عمليات ستستهدف بقايا داعش أينما وجدت».وأعلن جهاز مكافحة الارهاب، ظهر اليوم، قتل 12 إرهابياً بعملية نوعية في جبال قرة جوخ قرب قضاء مخمور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النعمان: مكافحة الإرهاب ينفذ «عمليات خاطفة ونوعية» ضد بقايا «داعش») نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النعمان: مكافحة الإرهاب ينفذ «عمليات خاطفة ونوعية» ضد بقايا «داعش») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).