نائبة: زيارة وزراء خارجية عرب الى بغداد تفتح مرحلة جديدة من التعاون مع العراق

2020/06/25 | 10:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية اقبال عبد الحسين زيارة وزراء الخارجية العرب الى العراق بأنها تمثل تأييداً للحكومة الحالية وبدء مرحلة جديدة للتعاون مع العراق.وقالت عبد الحسين في بيان ، ان زيارة وزيري الخارجية الكويتي والاردني الى العراق،هي ترحيب من دول الجوار بعودة العلاقات المتميزة وبحث افاق التعاون المستقبلي على المستوى السياسي والدبلوماسي […]

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