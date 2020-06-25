الرافدين النيابية: قانون الاقتراض أمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والمعينين الجدد ومستحقات الفلاحين

2020/06/25 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا، اليوم الخميس، تأمين قانون الاقتراض رواتب الموظفين والمتقاعدين والمعينين الجدد ومستحقات الفلاحين.

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