بسبب تغريداتها.. الحكم بالسجن 10 سنوات على سياسية تركيّة معارضة لأردوغان

2020/06/25 | 10:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) _ أصدرت محكمة استئناف تركية حكماً بحق المعارضة، “جنان كفتانجي أوغلو”، يقضي بسجنها مدة تسع سنوات وثمانية أشهر بتهم بنيت على أساس تغريدات نشرتها على حسابها في تويتر.بين عامي 2012 و2017.…

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