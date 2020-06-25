صور “مؤلمة”: الانهيار الاقتصادي يحيل برادات المنازل اللبنانية لصحراء خالية من الطعام.. هل سيصل العراق لهذه المرحلة؟

2020/06/25 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى الى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، وجدت شرائح واسعة من اللبنانيين قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة، ما جعل كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم، بينما يجاهد العراق للحفاظ على مستوى مقبول ومتذبذب اخرها اللجوء للاقتراض.لم تستثن تداعيات الانهيار، وهو الأسوأ منذ […]

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