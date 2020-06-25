ليفربول يتخطى كريستال بالاس برباعية نظيفة

2020/06/25 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتصر نادي ليفربول برباعية نظيفة على كريستال بالاس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب “أنفيلد”.اللقاء شهد سيطرة ليفربول منذ الدقائق الأولى وبدأت المحاولات مبكرًا لأجل التسجيل لكن الريدز لم يكن موفقًا في أغلب الفرص المتاحة.ومع إهدار ساديو ماني وجوردان هيندرسون وروبرتو فيرمينو للفرص، جاء ألكسندر أرنولد في الدقيقة 23 ليسجل […]

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