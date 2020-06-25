عبد الحسين: زيارة وزراء الخارجية العرب تفتح مرحلة جديدة من التعاون مع العراق

2020/06/25 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اقبال عبد الحسين، الخميس، زيارة وزراء الخارجية العرب الى العراق بأنها تمثل تأييداً للحكومة الحالية وبدء مرحلة جديدة للتعاون مع العراق.وقالت عبد الحسين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “زيارة وزيري الخارجية الكويتي والاردني الى العراق،هي ترحيب من دول الجوار بعودة العلاقات المتميزة وبحث […]

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