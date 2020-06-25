منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص في مولدات الأكسجين في المستشفيات حول العالم

2020/06/25 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تسجيل نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم أسبوعياً، حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص في مولدات الأكسجين في المستشفيات والتي تستخدم مع مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من مشاكل تنفسية.وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم إن الكثير من الدول تواجه صعوبات بالحصول على مولدات الأكسجين، وأن الطلب يفوق الإمداد حالياً.وأضاف تيدروس أن […]

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